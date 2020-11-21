Зимняя сказка: Сумы и область засыпало снегом (фото, видео)

В Сумскую область пришла настоящая зима. В ночь на 21 ноября города Сумы и Шостка замело снегом.

Несмотря на то, что температура колеблется от -1 до 0, дети вовсю играют в снежки и лепят снеговиков.

Кадрами из "зимней сказки" делятся пользователи сети.

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Впрочем, вместе со снегом пришли и традиционные дорожные заторы.

"Зима в Сумы пришла неожиданно. Как и каждый год", - написал житель Сум Максим Барбарук.

По его словам на улице Героев Крут образовался затор из-за гололеда.

"Автомобиль с песком приехал лишь в 8:10", - отметил он.

Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют, что на выходных, 21-22 ноября, Украину ожидает холодная, сырая погода.