Зимняя сказка: Сумы и область засыпало снегом (фото, видео)

В Сумскую область пришла настоящая зима. В ночь на 21 ноября города Сумы и Шостка замело снегом.
Несмотря на то, что температура колеблется от -1 до 0, дети вовсю играют в снежки и лепят снеговиков.
Кадрами из "зимней сказки" делятся пользователи сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Впрочем, вместе со снегом пришли и традиционные дорожные заторы.
"Зима в Сумы пришла неожиданно. Как и каждый год", - написал житель Сум Максим Барбарук.
По его словам на улице Героев Крут образовался затор из-за гололеда.
"Автомобиль с песком приехал лишь в 8:10", - отметил он.
Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют, что на выходных, 21-22 ноября, Украину ожидает холодная, сырая погода.