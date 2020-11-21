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Суббота, 21.11.2020
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Пациент избил семейного врача и медсестру за отказ подписать декларацию

Пациент избил семейного врача и медсестру за отказ подписать декларацию
15:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В одной из амбулаторий Житомира пациент напал на семейного врача и медицинскую сестру, когда те отказались подписать с ним декларацию.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Инцидент произошел 19 ноября в центре первичной медицинской помощи. Местный житель, 1970 года рождения, находясь в кабинете семейного врача, вступил в словесный конфликт и хулиганские действия в отношении врача и медицинской сестры, причинив им телесные повреждения, когда те отказали ему в подписании декларации.

"Начато уголовное производство по факту совершения пациентом хулиганства в отношении семейного врача медицинского центра Житомира (ч.1 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого инцидента врачу понадобилась медицинская помощь, в связи с чем ее госпитализировали в одно из медицинских учреждений города.

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Досудебное расследование продолжается.

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Все по теме:

Житомир, Нападение, Декларация, Пациент.

Автор:

Телеграф
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