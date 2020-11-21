Настоящее свинство: в сети обсуждают фото из украинского поезда

Снимок из купе поезда "Укрзализныци", в котором до этого ехали далеко не самые аккуратные пассажиры, всколыхнул сеть.

Фотографии размещены пользователем Максимом Рильским в группе "Железная дорога, как она есть" в Facebook.

На возмущенные вопросы, почему этих людей не высадили, автор публикации заметил, что другие пассажиры не хотели подписывать акт.

В комментариях к записи люди посочувствовали работникам железной дороги и внести имена этих пассажиров в черный список.

"Бедные проводники, убирать после таких свиней"

"Не хватает в моём словарном запасе слов как правильно их назвать"

"Мордой их в тот мусор, а потом веник и тряпку в руки и вперед. И штраф в обязательном порядке", - отреагировали пользователи сети.

Как сообщалось ранее, в сети заметили важное нововведение в "УЗ" - теперь на вагонах написано, какие номера у соседних вагонов.