Скачать
Суббота, 21.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Шмыгаль признался в подготовке к локдауну
Шмыгаль признался в подготовке к локдауну
Итоги 21 ноября: День Достоинства и Свободы и автомарш к "Феофании"
Итоги 21 ноября: День Достоинства и Свободы и автомарш к "Феофании"
Ирена Карпа стала жертвой хакеров
Ирена Карпа стала жертвой хакеров
Шахтер отпускает Динамо в отрыв: видеообзор матча с Александрией
Шахтер отпускает Динамо в отрыв: видеообзор матча с Александрией

Настоящее свинство: в сети обсуждают фото из украинского поезда

Настоящее свинство: в сети обсуждают фото из украинского поезда
Обновлено 20:43 Сегодня Телеграф

Снимок из купе поезда "Укрзализныци", в котором до этого ехали далеко не самые аккуратные пассажиры, всколыхнул сеть. 

Фотографии размещены пользователем Максимом Рильским в группе "Железная дорога, как она есть" в Facebook.

На возмущенные вопросы, почему этих людей не высадили, автор публикации заметил, что другие пассажиры не хотели подписывать акт. 

В комментариях к записи люди посочувствовали работникам железной дороги и внести имена этих пассажиров в черный список.

"Бедные проводники, убирать после таких свиней"

"Не хватает в моём словарном запасе слов как правильно их назвать"

"Мордой их в тот мусор, а потом веник и тряпку в руки и вперед. И штраф в обязательном порядке", - отреагировали пользователи сети. 

Как сообщалось ранее, в сети заметили важное нововведение в "УЗ" - теперь на вагонах написано, какие номера у соседних вагонов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Поезда.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Популярной порноактрисе досталось из-за вопроса о жизни без Путина
02 История с заехавшими в подъезд на Гелендвагене депутатами получила продолжение
03 Под домом Порошенко в Козине жгли файеры: что произошло
04 Активисты приехали «проведать» Зеленского: что сейчас происходит в «Феофании» (фото, видео)
05 Переговоры не помогут: Илларионов дал важный совет по возвращению Украине Крыма и Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Небольшие морозы и снег: прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября
Небольшие морозы и снег: прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября
Пациент избил семейного врача и медсестру за отказ подписать декларацию
Пациент избил семейного врача и медсестру за отказ подписать декларацию
Полиция на месте: в &quot;Феофании&quot; готовятся встречать протестующих, которые планируют навестить Зеленского (фото)
Полиция на месте: в "Феофании" готовятся встречать протестующих, которые планируют навестить Зеленского (фото)
Владу Яме сделали операцию после травмы на &quot;Танцях з зірками&quot;
Владу Яме сделали операцию после травмы на "Танцях з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь