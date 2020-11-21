Запорожье заметает первым снегом (фото)

Пока первому снегу радуются в Сумской области, зима пришла и в Запорожье.
Фотографиями и видеозаписями снегопада делятся пользователи соцсетей.
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Как сообщалось ранее, в Украине 22 ноября ожидается преимущественно сухая погода. Однако жителям Сумской, Харьковской и Луганской областей стоит быть готовыми к мокрому снегу.
Отметим, что в Киевской области первый снег был замечен 14 ноября, а Карпаты засыпало еще в начале месяца.
Если вы хотите поздравить своих друзей и знакомых, то "Телеграф" собрал для вас красивые картинки и открытки с первым снегом.