Скачать
Воскресенье, 22.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Появились хорошие новости о ситуации с коронавирусом в регионах Украины
Появились хорошие новости о ситуации с коронавирусом в регионах Украины
Итоги 21 ноября: День Достоинства и Свободы и автомарш к "Феофании"
Итоги 21 ноября: День Достоинства и Свободы и автомарш к "Феофании"
Испытание тьмой и женская битва черных фартуков: все детали 12 выпуска "Мастер Шефа"
Испытание тьмой и женская битва черных фартуков: все детали 12 выпуска "Мастер Шефа"
Вратарь Барселоны начудил в матче с Атлетико (видео)
Вратарь Барселоны начудил в матче с Атлетико (видео)

В Одессе всю ночь горели автобусы и машины: видео с места

В Одессе всю ночь горели автобусы и машины: видео с места
Обновлено 08:37 Сегодня Телеграф

На автостоянке в Одессе неподалеку Пересыпского моста произошел огромный пожар, сгорели два автобуса и эвакуатор.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

"22 ноября в 3:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автобуса на территории автостоянки по адресу: Приморский район, пер. Газовый, 2", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что по прибытию спасатели установили возгорание двух автобусов "Van Hool" и грузового автомобиля (эвакуатор) "Volkswagen".

Пожар был оперативно ликвидирован. В результате пожара поврежден салон и моторный отсек одного автобус, салон второго автобуса на площади и салон грузового автомобиля на площади.

Также в сети был обнародован ролик, на котором якобы горит Северный РЭС, однако отметим что эта подстанция расположена как раз в начале Пересыпского моста, что означает, что это может быть видео пожара на стоянке издалека. 

Напомним, вечером 21 ноября неподалеку станции метро Академгородок случился пожар в маршрутке. Автобус полностью сгорел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Пожар, Автостоянка, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Настоящее свинство: в сети обсуждают фото из украинского поезда
02 "Просто Володя": Фреймут показала своего мужчину (фото)
03 Запорожье заметает первым снегом (фото)
04 Появились первые фото Ефремова в СИЗО
05 Мужчина с криком "Аллах Акбар" устроил погром в Харьковской ОГА (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Небольшие морозы и снег: прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября
Небольшие морозы и снег: прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября
В Украине более 12 тысяч больных коронавирусом за сутки
В Украине более 12 тысяч больных коронавирусом за сутки
Мужчина с криком &quot;Аллах Акбар&quot; устроил погром в Харьковской ОГА (фото, видео)
Мужчина с криком "Аллах Акбар" устроил погром в Харьковской ОГА (фото, видео)
Яркие поздравления с Днем сыновей 2020
Яркие поздравления с Днем сыновей 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь