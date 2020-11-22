В Одессе всю ночь горели автобусы и машины: видео с места

На автостоянке в Одессе неподалеку Пересыпского моста произошел огромный пожар, сгорели два автобуса и эвакуатор.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

"22 ноября в 3:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автобуса на территории автостоянки по адресу: Приморский район, пер. Газовый, 2", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что по прибытию спасатели установили возгорание двух автобусов "Van Hool" и грузового автомобиля (эвакуатор) "Volkswagen".

Пожар был оперативно ликвидирован. В результате пожара поврежден салон и моторный отсек одного автобус, салон второго автобуса на площади и салон грузового автомобиля на площади.

Также в сети был обнародован ролик, на котором якобы горит Северный РЭС, однако отметим что эта подстанция расположена как раз в начале Пересыпского моста, что означает, что это может быть видео пожара на стоянке издалека.

Напомним, вечером 21 ноября неподалеку станции метро Академгородок случился пожар в маршрутке. Автобус полностью сгорел.