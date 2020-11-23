В одном районе Киева за 10 дней прогремело два жестоких убийства (фото и видео)

В воскресенье, 22 ноября, в Киеве, в общественном туалете Голосеевского парка обнаружили труп женщины.

Об этом сообщили в отделении нацполиции Киева.

В столичную полицию обратилась прохожая и сообщила о нахождении полураздетого тела женщины без признаков жизни в заброшенном здании недалеко от ресторана Голосеевский двор.

По предварительным данным, на теле женщины были обнаружены следы насильственной смерти.

Сама погибшая была уроженкой Полтавской области, 1974 года рождения.

Остальные подробности пока выясняют специалисты.

Стоит напомнить, что 13 ноябряв Киеве в Голосеевском лесу произошло убийство: злоумышленник застрелил молодую девушку.

Об это сообщили в отделении полиции Киева.

По предварительным данным, правоохранители обнаружили труп женщины с пулевым ранением головы, опросили заявителей и осмотрели место происшествия, где нашли неиспользованный патрон и гильзу к огнестрельному оружию.

Стоит отметить, что убитая была 30-летней жительницей Голосеевского района.

В ходе расследования был выявлен вероятный подозреваемый, ему сообщили о подозрении. На убийство преступника вероятно толкнуло желание завладеть квартирой потерпевшей и ее сестры.

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