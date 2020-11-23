Рекордно пьяный водитель разбил пять машин в Киеве (фото)

В понедельник, 23 нобря, на проспекте Академика Глушкова в Киеве произошла авария с участием автомобилей ВАЗ, КІА Niro, Fiat и KIA Sportage.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Водитель автомобиля ВАЗ совершил движение на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилями KIA Niro и Fiat. В результате столкновения от автомобиля KIA Niro оторвалось колесо и нанесло механических повреждений автомобилю KIA Sportage", - говорится в сообщении.

У 59-летнего водителя ВАЗ были явные признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал - 2,68 промилле, что более чем в 13 раз превышает допустимый уровень.

Во время беседы с патрульными, водитель ВАЗа поведал, что стал инициатором ещё одной аварии на Демеевской площади.

Он совершил столкновение с автомобилем Chevrolet и скрылся с места ДТП. По словам участников происшествия, "не остановило водителя даже то, что пассажирка автомобиля Chevrolet оказалась на капоте ВАЗ".

Патрульные составили на водителя ВАЗ протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), два протокола по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), и протокол по ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП.

Напомним, в ночь с 21 на 22 ноября, на Харьковском шоссе в Киеве был сбит пешеход водителем Uber.