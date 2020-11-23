"Скорая" не успела. В лифте киевского гипермаркета произошло смертельное ЧП

В понедельник, 23 ноября, в Святошинском районе, в одном из гипермаркетов произошел смертельный случай. В здании оборвался лифт, внутри которого находился работник ТЦ.

Об этом пишет "KIEVMAP".

"Кабина лифта пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту. Внутри лифта был грузчик торгового центра. Ему было 52 года. Он умер до приезда скорой", - говорится в сообщении.

Мужчина от полученных в результате падения травм скончался еще до приезда скорой помощи, и медики лишь констатировали смерть потерпевшего.

Напомним, 21 ноября в Российской Федерации произошел трагичный случай: в одном из жилых домов сорвался лифт пока из него доставали застрявших людей.