В Ровно подросток третий раз за год угнал маршрутку

17-летний "серийный угонщик маршруток" из Ровенской области вновь взялся за дело.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Вечером, 21 ноября, 17-летний житель села Большой Олексин возвращался от бабушки из Ивано-Франковска. Около 20 часов он приехал на железнодорожный вокзал в Ровно и снова захотел покататься на маршрутке", - сказано в сообщении.

Транспортное средство он угнал со стоянки на улице Макарова. Отмечается, что парень проник на территорию стоянки беспрепятственно, уличив момент, когда охранник отлучился.

В салон он попал через незапертую заднюю дверь, а ключи обнаружил в бардачке.

Согласно сообщению полиции, маршрутку обнаружили на улице Олексинской в Ровно.

"Водитель по требованию полицейских не останавливался и даже сумел "оторваться" от копов, съехав на полевую дорогу и выключив свет фар", - пишут в пресс-службе.

Позже транспортное средство удалось обнаружить в родном селе "угонщика".

Парня нашли быстро, ведь тот таким же способом смог угнать первую маршрутку 26 февраля, а вторую - всего спустя четыре дня.

Несовершеннолетний признается в содеянном и, как и в прошлые разы, утверждает, что просто хотел покататься.

Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом без электронного средства контроля. И хотя суд вынес ему приговор - два года испытательного срока, но он еще не вступил в законную силу. Теперь парню грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.