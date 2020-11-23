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В Ровно подросток третий раз за год угнал маршрутку

В Ровно подросток третий раз за год угнал маршрутку
18:28 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

17-летний "серийный угонщик маршруток" из Ровенской области вновь взялся за дело. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Вечером, 21 ноября, 17-летний житель села Большой Олексин возвращался от бабушки из Ивано-Франковска. Около 20 часов он приехал на железнодорожный вокзал в Ровно и снова захотел покататься на маршрутке", - сказано в сообщении. 

Транспортное средство он угнал со стоянки на улице Макарова. Отмечается, что парень проник на территорию стоянки беспрепятственно, уличив момент, когда охранник отлучился. 

В салон он попал через незапертую заднюю дверь, а ключи обнаружил в бардачке. 

Согласно сообщению полиции, маршрутку обнаружили на улице Олексинской в Ровно. 

"Водитель по требованию полицейских не останавливался и даже сумел "оторваться" от копов, съехав на полевую дорогу и выключив свет фар", - пишут в пресс-службе. 

Позже транспортное средство удалось обнаружить в родном селе "угонщика". 

Парня нашли быстро, ведь тот таким же способом смог угнать первую маршрутку 26 февраля, а вторую  - всего спустя четыре дня

Несовершеннолетний признается в содеянном и, как и в прошлые разы, утверждает, что просто хотел покататься.

Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом без электронного средства контроля. И хотя суд вынес ему приговор - два года испытательного срока, но он еще не вступил в законную силу. Теперь парню грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Ровно, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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