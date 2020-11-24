Бешено разогнался по мокрой дороге для фильма: элитный спорткар размозжило в ДТП под Киевом. Фото

В Киевской области во время съемок фильма на скорости 200 км/час разбился Lamborghini. Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 ноября около села Лютеж Вышгородского района.

Об этом сообщает УНИАН.

На дороге, ведущей через лес к дачному массиву, во время съемок фильма разбился спортивный автомобиль. Он участвовал в съемках. Автомобиль разогнался по скользкой дороге около 200 км/ч, однако водитель не справился с управлением, его занесло и он врезался в деревья.

Участники съемок рассказали, что водитель был пристегнут ремнем безопасности и остался жив. Хотя передняя часть авто отсутствует вследствие удара. На месте работают сотрудники полиции, и находится автомобиль скорой помощи.

Напомним , что еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло на дорогах Киева ночью, 24 ноября. Инкассаторы влетели в авто. В ужасной аварии пострадали дети.