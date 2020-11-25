В киевском морге перепутали тела покойников: ошибку заметили слишком поздно

В одном из моргов Киева перепутали тела двух женщин. Ошибку обнаружила родственница, которая пришла на опознание и вместо тела тети в гробу увидела другую женщину. Позднее оказалось, что тело отвезли другой семье на погребение. Они его не узнали, но успели оплакать и кремировать.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

По словам потерпевшей Екатерины, когда она не обнаружила тела тети на опознании, то сразу вызвала полицию и санитаров.

Она отмечает, что невозможно было перепутать тела, ведь "другая женщина старше, у нее длинные волосы до плеч светлого цвета. Моя тетя была онкобольная после двух химий. У нее даже не было волос".

В то же время, вероятно, что после смерти женщин их в один день доставили в морг, у них были одинаковые фамилии и похожий диагноз, что и стало причиной ошибки.

В результате работы полиции, по фото и документах было установлено, что тела действительно перепутали. И еще до того, как приехала родственница погибшей, одно из тел ритуальная служба уже передала другим людям. Те родственницу не распознали, оплакали и сразу кремировали.

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