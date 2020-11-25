Во Львове пьяный патрульный въехал в детскую площадку: его коллег заподозрили в попытке замять дело

24 ноября, во Львове на улице Торфяной произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Touareg: пьяный водитель влетел в забор и три автомобиля, а затем и на детскую площадку.

Об этом сообщил пользователь Фейсбук Михаил Макарук.

По его информации, за рулем авто находился 24-летний оперуполномоченный Шевченковского райотдела полиции.

Макарук обратил внимание на то, что в Патрульной полиции Львова умолчали этот факт. Он подозревает, что виновника аварии "отмажут", а причиненный ущерб никто не компенсирует.

В то же время, в полиции сообщили, что водитель на внедорожнике сначала ударил припаркованный автомобиль Nissan, после чего ударил автомобиль BMW, который по инерции ударил автомобиль Mazda.

Эти столкновения не остановили нарушителя и он заехал на детскую площадку. Там он снес на своем пути детскую горку, а остановился в качалке. Один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка.

Момент аварии также зафиксировали камеры наблюдения.

Тем не менее, в полиции никто не указал того факта, что виновником инцидента может быть их коллега.

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