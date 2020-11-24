Патрульные Киева разбили машину в тройном ДТП по пути на место другой жесткой аварии (фото, видео)

В столице Украины 24 ноября, на площади Победы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного экипажа. Сообщается, что полицейские двигались на автомобиле Skoda и врезались в автомобиль Audi.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"На знаменитом перекрестке, на площади Победы, произошло ДТП с участием патрульных на Skoda и Audi. Надеемся, что никто не травмировался", - сказано в сообщении.

Авария произошла на перекрестке рядом с площадью. На видео, которое было опубликовано, видно, что капоты у обоих машин серьезно пострадали от удара. О пострадавших пока информации нет.

"По словам патрульных, они ехали с красно-синими маяками и сиреной. Все автомобилисты оказали им преимущество в движении, кроме водителя Audi, который не услышал и не заметил их", - пишет "Киев Оперативный".

Отметим, что патрульная машина ехала оформлять другое ДТП у станции метро "Золотые ворота", где утром столкнулись автомобили Range Rover и Honda.

Напомним, 23 ноября, на проспекте Академика Глушкова в Киеве, рекордно пьяный водитель разбил пять машин.





