В Ялте резко сократят подачу воды

В 27 ноября в оккупированном Крыму, в Ялте введут ограничения на подачу воды.

Об этом сообщили в Твиттере "RoksolanaToday&КрымUA".

По заявленным данным, подача воды будет ограничена с 23:00 о 05:00 часов.

Причиной для такого решения послужило остутствие осадков и снижение запасов воды в водохранилищах, которые снабжают Ялту до 17 процентов.

Такой показатель является рекордно низким.

С 27 ноября в Ялте будут ограничения на подачу воды с 23:00 до 05:00.

Всвязи с отсутствием осадков и снижением запасов воды в водохранилищах, снабжающих Ялту до 17 %, что является рекордно низким показателем.

одно из вдх-Загорское сейчас

жуть пушная полярная... pic.twitter.com/kx10tJg9NY — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) November 25, 2020

Стоит напомнить, что 17 ноября, в оккупированном Симферополе и двух его районах в очередной раз урезали подачу воды для граждан.

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