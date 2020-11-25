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В Ялте резко сократят подачу воды

В Ялте резко сократят подачу воды
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter - RoksolanaToday&КрымUA

В 27 ноября в оккупированном Крыму, в Ялте введут ограничения на подачу воды.

Об этом сообщили в Твиттере "RoksolanaToday&КрымUA".

По заявленным данным, подача воды будет ограничена с 23:00 о 05:00 часов.

Причиной для такого решения послужило остутствие осадков и снижение запасов воды в водохранилищах, которые снабжают Ялту до 17 процентов.

Такой показатель является рекордно низким.

 

Стоит напомнить, что 17 ноября, в оккупированном Симферополе и двух его районах в очередной раз урезали подачу воды для граждан.

Читайте также в материале "Телеграфа": Что будет с украинским полуостровом и как вообще можно разрешить ситуацию? - ответил украинский ученый.

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Украина, Ялта, Крым.

Автор:

Телеграф
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