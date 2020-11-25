Жителей ОРДЛО хотят бесплатно тестировать на коронавирус прямо на КПВВ: что об этом известно

Жителям ОРДЛО на КПВВ планируют проводить бесплатное тестирование на коронавирус.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук, в интервью агентству, заявила:

"Если говорить об услугах, которые предоставляются и будут предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, планируется там проводить бесплатное тестирование на COVID-19. Также напомню, что один сервисный центр уже работает в Счастье. В декабре аналогичный центр будет открыт на КПВВ в Новотроицком, а также модернизирован на Чонгаре. В следующем году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ".

"Тестировать будут на въезде. Пока не скажу, это будет для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы", - отметила Голованчук.

Голованчук заверила, что со стороны Министерства здравоохранения алгоритм уже разработан.

"Это очень важный момент, потому что сейчас граждане, которые заезжают с оккупированной территории, делают тесты за свой счет и ждут, когда поступят результаты".