"В хозяйстве пригодится!" Нелепая кража в центре Киева озадачила сеть (фото)

Около пяти утра 25 ноября наряд Муниципальной охраны Киева помешал краже бинокля со смотровой площадки в парке "Владимирская горка".

Об этом информирует Телеграмм канал "Муниципальная Варта Киева"

Злоумышленников, к сожалению, задержать не удалось. Увидев муниципалов, они убежали. Бинокль остался на месте, снят с крепления.

В социальных сетях странный поступок неадекватов рассмешил и возмутил. Люди активно начали комментировать событие: "Муниципальная охрана тоже видимо испугалась", "В хозяйстве всегда пригодится!", "Пацаны к успеху шли ... Не повезло, а не фортануло".