Возле Чернобыльской зоны заметили всплески радиации: что об этом известно

Экоактивисты зафиксировали в Чернобыльской зоне отчуждения и за ее пределами огромные прыжки радиационного загрязнения.

Об этом сообщили в Фейсбуке "Save Dnipro".

По предварительным данным, 17 и 18 ноября на станции мониторинга у нового хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 резко подскочили показатели радиационного загрязнения. Так, показатели 17 ноября в 18:08 достигли невероятных 124000 НЗП / час, тогда как стандартными даже для этой загрязненной местности является 210 НЗП / час, что почти в 600 раз меньше, а 18 ноября в 11:45 на соседней станции "Отводящий канал "- 62 400 НЗП / час, то есть почти в 300 раз выше обычного значения.

Важно отметить, что именно 18 ноября состоялось историческое событие для Украины и мира. К новому хранилищу ХОЯТ-2 впервые было перегружено отработанное ядерное топливо (ОЯТ) с Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) для длительного хранения (до 100 лет).

Также, 19 ноября на станциях мониторинга Залесье, Заполье и Черевач, которые расположены недалеко от Чернобыля фиксировались превышения до 3.5 тысяч НЗП / час. Интересно, что они находятся у дорог, а превышение фиксировались поочередно (с разницей примерно в час), что-то транспортировалось в зону и повышало радиационный фон в этих местах. Однако, специалисты в сфере радиационной безопасности, с которыми мы консультироваться по этому поводу, больше предполагают мнение, что из зоны то вывозили. Например - радиационноопасный металл или дерево.

В то же время, в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения отметили, что радиационный фон на территории зоны находится в пределах допустимых уровней.

По их словам, начиная с 17.11.2020 специалистами ГП Киевоблстандартметрология для датчиков измерения МЭД "Gamma TRACER" в ближней зоне, включая промплощадку ГСП "ЧАЭС", а именно: ВОС-3, ВРУ-750, Копачи, Нефтебаза, пожарное депо, отводный канал, СВЯП- 2 и Чернобыль-2, была проведена метрологическая проверка.

В соответствии с методикой метрологической проверки указанные датчики облучались стандартным источником высокой мощности. "Проведение этих работ привело к повышению МЭД на 1,5-2 часа", - отметили в агентстве.

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