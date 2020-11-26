Под Одессой переполох из-за «ЧП с утечкой нефтепродуктов в море»: что об этом известно

Вечером 25 ноября в сети появилось сообщение о том, что судно "Аметист" Морской поисково-спасательной начало тунуть на причале в поселке Александровка, что под Черноморском. Отмечалось, что вокруг буксира образовалось пятно нефтепродуктов.
Об этом сообщили сотрудники МПСС, передавали dumskaya.net.
По предварительной информации, судно начало уходить под воду около 16:00.
Со слов спасателей, на стоянке в Александровке уже несколько лет подряд происходят кражи металла. Неизвестные снимают с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки.
Сам же "Аметист" представляет собой морской спасательный буксир проекта 1454, тип "Напористый". Судно построено в 1977 году, длина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Скорость 13,5 узлов, экипаж 35 человек. Судно не было введено в эксплуатацию, но находилось на балансе казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба".
В то же время в Администрации морских портов Украины дали свой ответ.
По их словам, информация которая накануне появилась в СМИ о морском буксир "Аметист", который якобы тонет в акватории морского порта Черноморск и о разливе нефтепродуктов, связанных с этим судном, не соответствует действительности.
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