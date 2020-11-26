Под Одессой переполох из-за «ЧП с утечкой нефтепродуктов в море»: что об этом известно

Вечером 25 ноября в сети появилось сообщение о том, что судно "Аметист" Морской поисково-спасательной начало тунуть на причале в поселке Александровка, что под Черноморском. Отмечалось, что вокруг буксира образовалось пятно нефтепродуктов.

Об этом сообщили сотрудники МПСС, передавали dumskaya.net.

По предварительной информации, судно начало уходить под воду около 16:00.