"Какой кошмар! Опять COVID-19?" Львов потрясла внезапная смерть молодого переводчика

Умер украинский скандинавист и переводчик со шведского, норвежского, английского и русского языков Лев Грицюк. Ему было 37 лет. Причина смерти точно не известна.

Об этом сообщает у себя на Фейсбуке переводчица Наталья Иваничук.

«Печальная весть. Не стало Льва Грицюка, нашего коллеги из скандинавской сообщества, переводчика и доброго человека », - говорится в сообщении.

По ее словам, похороны состоятся завтра в 12:00, из часовни на ул. Пекарской.

В переводчика-скандивиста осталась жена и двое маленьких детей: мальчик и девочка. Сайт "Читомо" делится фотографиями Льва с семьей.

Из собственного блога Льва Грицюка "WhyTranslator" можно узнать, что шведский язык он изучал пять лет (2000-2005) в университете в качестве основной, совершенствовал язык в Высшей народной школе г.. Оскарсхамн (Швеция). Также был участником Международной книжной ярмарке в Гетеборге. Регулярно принимал активное участие в Львовском форуме издателей, организовывал встречи со скандинавскими литераторами.

Все, кто знал Льва шокированы и никто не может поверить, что это произошло. Некоторые в комментариях пишут, что только вчера с ним общались, другие - что планировали встречу. Люди рассказывают, что юный переводчик только вчера искал работу. Есть и такие, кто ссылается на ужасный год и предполагает, что это коронавирус. Однако достоверно никто не знает причины смерти молодого человека. Каждый второй комментарий похож на этот "О боже, почему? Я не могу поверить".

Нопомним, недавно в Житомире умерла 39-летней преподавательница, которая писала на своей странице в Facebook о недостатке медицинского кислорода в городской больнице №1.