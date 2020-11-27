"Водитель, вероятно, теперь седой": под Мариуполем грузовик повис на мосту

На трассе Мариуполь-Волноваха фура съехала с моста и зависла в воздухе.

Кадры с места происшествия публикуют в Телеграм-канале "Лента дна".

"Водитель фуры вместе с машиной завис между землёй и небом, жизнью и смертью, мостом и трассой Мариуполь-Волноваха внизу. Чудо — пострадавших нет. Только водитель, вероятно, теперь седой", - говорится в подписи к видео.

Как сообщает 0629, грузовик направлялся из Никольского. На мосту он зацепил отбойник, проехал по парапету и слетел с моста.

Против водителя составлены протоколы по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и ч.1 ст.139 КУоАП (Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения, создание препятствий для движения и непринятие необходимых мер по их устранению).

Как сообщалось ранее, на трассе Киев-Одесса разбилась фура.