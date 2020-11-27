На трассе Киев-Одесса разбилась фура (видео)

На трассе М-05 Киев-Одесса в пятницу, 27 ноября, произошло ДТП с участием грузовика.

Видео опубликовал канал "Ху**ая Одесса" в Телеграм.

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На видео, с места аварии видно, что фура от удара сильно пострадала.

Несколько других машин стоят неподалеку от места аварии. На месте ДТП работают скорая помощь и полиция.

Других деталей о причинах аварии или о пострадавших пока нет.

Отметим, что это далеко не первая подобная авария с участием грузовой техники в Одесской области.

Так, 15 ноября военный тягач, перевозивший БМП спровоцировал серьезную аварию, в результате которой пострадала целая семья из пяти человек.

А в Черкасской области под Уманью, на 545 км трассы М-12 "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка" две фуры спрессовали легковушку. Во время столкновения с легковым автомобилем погибли женщина и ребенок. Чтобы достать погибших, спасателям пришлось деблокировать их тела.