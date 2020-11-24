Под Уманью две фуры спрессовали легковушку с людьми: тела женщины и ребенка доставали со спецтехникой (фото)

В Уманском районе, Черкасской области, утром 24 ноября, на 545 км трассы М-12 "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка" около села Паланка страшное ДТП. Daewoo Lanos. Еще один автомобиль слетел в кювет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.

Во время столкновения в легковом автомобиле погибли женщина примерно 35-ти лет и 6-летний ребенок. Их зажало в машине.

Прибывшие на место происшествия спасатели, провели работы по деблокированию тел погибших из поврежденной машины.

На месте аварии работали две бригады экстренной помощи. Медики осмотрели участников ДТП и оказали помощь водителю фуры, у которого была ситуационная реакция.

Место ДТП на карте

Напомним, сегодня утром 24 ноября в Киеве произошел ряд ДТП. Так, у метро "Золотые ворота", в результате мощного удара пострадали Range Rover и Honda. Патрульная машина, двигавшаяся на вызов для оформления аварии у метро "Золотые ворота", попала в ДТП: от удары капоты у обеих машин смялись.