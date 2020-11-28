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Бойцы ООС отработали на Донбассе штурм позиций боевиков "ЛНР" через реку Айдар (фото)

Бойцы ООС отработали на Донбассе штурм позиций боевиков "ЛНР" через реку Айдар (фото)
02:41 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Луганской области военнослужащие ООС провели специальные учения по наведению понтонно-мостовой переправы через реку Айдар

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Согласно легенде, для штурма позиций противника требовалось скрытно соединить берега реки переправой для дальнейшей переброски боевой техники и личного состава. 

Длина переправы составила 71 метр, а ее грузоподъемность - 60 тонн. Этого достаточно, чтобы по ней прошли танки и бронетехника. 

Наведение переправы и переправа войск происходила скрытно, под покровом дымовой завесы. 

"Понтонную переправу навели, практические действия по доставке боевой техники и личного состава основных сил для штурма позиций противника выполнили. И это главное", - отметил руководитель занятий полковник Александр К. 

Как сообщалось ранее, оккупационные войска на Донбассе пользуются режимом прекращения огня для укрепления своих позиций и минирования территорий близ позиций ВСУ. 

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Все по теме:

Донбасс, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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