Бойцы ООС отработали на Донбассе штурм позиций боевиков "ЛНР" через реку Айдар (фото)

В Луганской области военнослужащие ООС провели специальные учения по наведению понтонно-мостовой переправы через реку Айдар

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Согласно легенде, для штурма позиций противника требовалось скрытно соединить берега реки переправой для дальнейшей переброски боевой техники и личного состава.

Длина переправы составила 71 метр, а ее грузоподъемность - 60 тонн. Этого достаточно, чтобы по ней прошли танки и бронетехника.

Наведение переправы и переправа войск происходила скрытно, под покровом дымовой завесы.

"Понтонную переправу навели, практические действия по доставке боевой техники и личного состава основных сил для штурма позиций противника выполнили. И это главное", - отметил руководитель занятий полковник Александр К.

Как сообщалось ранее, оккупационные войска на Донбассе пользуются режимом прекращения огня для укрепления своих позиций и минирования территорий близ позиций ВСУ.