"Что за стыд": украинцы обсуждают "покращення" в метро Киева (фото)

Пользователи сети отметили, как преобразилась станция метро Тараса Шевченко в Киеве. Однако не всем это преображение пришлось по нраву.

"Станция метро Тараса Шевченко. Было - стало. Туалетная плитка из эпицентра вместо стильного кафеля. Теперь отсюда смело можно отправляться смотреть на тот мурал на Позняках. Ибо вы уже и так всякое увидели", - пишет пользователь Facebook Роман Лебедь.

В комментариях к записи пользователи разделились на два противоположные лагеря.

Одни утверждают, что теперь станция стала выглядеть хуже:

Другие убеждены, что и старый кафель выглядел не очень эстетично.

Как сообщалось ранее, в Киеве появился "самый высокий живописный мурал в Европе", который тоже вызвал жаркие споры в сети.