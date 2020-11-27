Ушел в текстуры: в центре Киева под мусоровозом провалился асфальт (Фото)

На улице Гончара в Киеве под колесом мусоровоза провалился асфальт.

Как видно на фотографиях, обнародованных в Телеграм-канале "Київ Оперативний", дыра образовалась под правым задним колесом грузовика, отчего тот "лег на брюхо" и накренился.

"Ничего необычного, просто мусоровоз на Гончара ушёл в текстуры", - сказано в сообщении.

Также об этом происшествии сообщили в Телеграм "dtp.kiev.ua".

"На Гончара под мусоровозом провалился асфальт", - говорится в подписи к фото.

Данных о пострадавших не поступало.

Отметим, что в центре Киева наблюдаются сложности с движением транспорта, местами образовались пробки.

Как сообщалось ранее, на трассе Мариуполь-Волноваха фура пробила отбойник и повисла на мосту. Водитель грузовика чудом остался жив и не пострадал.