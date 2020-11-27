В Киеве три автомобиля и автобус не поделили дорогу (фото, видео)

В Киеве произошло ДТП с участием автобуса и трех автомобилей.

Как сообщается в Телеграм-канале dtp.kiev.ua, авария произошла на ул. Елены Телиги, не доезжая до Дорогожичей со стороны Шулявки.

"Совсем недавно произошло, троллейбусы сегодня домой не попадут похоже", - говорится в сообщении.

Кадрами с места происшествия поделился и Телеграм-канал "Київ Оперативний".

"Сразу 3 автомобиля и автобус столкнулись на ул. Телиги в сторону станции метро "Почайна". Информация о пострадавших и причины ДТП уточняется", - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось ранее, в центре Киева под колесом мусоровоза провалился асфальт, отчего грузовик "лег на брюхо".

Отметим, что в центре столицы наблюдаются проблемы с движением, местами образовались пробки.