На месте провала грузовика под землю в Киеве только постелили новый асфальт

Вчера, 27 ноября в Шевченковском районе Киева, под колесами мусоровоза провалился новенький асфальт.

"Киевавтодор" провел капитальный ремонт на улице Гончара в 2019-2020 годах, и полностью закончил его только в середине этого года.

Был полностью снят старый асфальт и положено новое дорожное покрытие. Дорожниками регулярно перекрывалась улица и ограничивалось движение автомобилей, что принесло массу неудобств киевлянам.

Грузовик обвалился у дома №62, на участке улицы Гончара между улицей Богдана Хмельницкого и переулком Чеховским, - именно там ремонт закончили в августе 2019 года.

Всего через 15 месяцев после ремонта, асфальт провалился на полтора метра!

Смотрите на видео, как выглядит место обвала в Шевченковском районе Киева: