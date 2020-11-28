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На месте провала грузовика под землю в Киеве только постелили новый асфальт

На месте провала грузовика под землю в Киеве только постелили новый асфальт
07:54 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Вчера, 27 ноября в Шевченковском районе Киева, под колесами мусоровоза провалился новенький асфальт.

"Киевавтодор" провел капитальный ремонт на улице Гончара в 2019-2020 годах, и полностью закончил его только в середине этого года.

Был полностью снят старый асфальт и положено новое дорожное покрытие.  Дорожниками регулярно перекрывалась улица и ограничивалось движение автомобилей, что принесло массу неудобств киевлянам.

Грузовик обвалился у дома №62, на участке улицы Гончара между улицей Богдана Хмельницкого и переулком Чеховским, - именно там ремонт закончили в августе 2019 года.

Всего через 15 месяцев после ремонта, асфальт провалился на полтора метра!

Смотрите на видео, как выглядит место обвала в Шевченковском районе Киева:

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Все по теме:

Киев, Дороги, Ремонт, Киевавтодор, Мусоровоз, Асфальт.

Автор:

Телеграф
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