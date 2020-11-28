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Стрельба на Позняках переполошила Киев с самого утра: последствия попали на фото и видео

Стрельба на Позняках переполошила Киев с самого утра: последствия попали на фото и видео
11:46 Сегодня Телеграф

Сегодня, 28 ноября, на улице Михаила Драгоманова на Позняках в Киеве, на парковке расстреляли автомобиль Mercedes.

Фото и видео с места событий появились в сети утром.

По информации dtp.kiev.ua, стрелявших было двое, и в результате стрельбы никто не пострадал, поскольку в машине на тот момент никого не было.

На видео с места расстрела видно, что на лобовом стекле и капоте есть отметки от пуль, а возле машины лежит брошенное оружие. На место прибыло три машины полицейских, кинологи и взрывотехники.

В одной версии причиной стрельбы называют пьяные развлечения компании.

"Киев Оперативный" пишет, что стрелявший предварительно был один, и мог так поступить с автомобилем, чтобы передать "сообщение" владельцу.

Напомним, в ночь с 6 на 7 ноября в Першотравенске, что Днепропетровской области, неизвестные расстреляли группу спортсменов. 

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Все по теме:

Киев, Стрельба, Mercedes, Расстрел, Дарницкий район, Позняки.

Автор:

Телеграф
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