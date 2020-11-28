Водитель разбил такси на спуске в Киеве, пассажирка не выжила (фото и видео)

В субботу? 28 ноября, водитель такси уснул за рулем во время движения по Кловскому спуску в Киеве, из-за чего врезался в припаркованный автомобиль.
Фото и видео с места событий публикуют местные паблики в сети.
С водителем такси в автомобиле находилась женщина, которая не была пристегнута ремнем безопасности. В результате ДТП она погибла.
Врачи "скорой" лишь констатировали смерть, прибыв на место происшествия.
На месте работает полиция, детали устанавливаются.
Смотрите фото и видео:
Напомним, в начале ноября такси Uber вылетело на тротуар на Окружной дороге и врезалась в киоск, в результате чего погибли двое людей.