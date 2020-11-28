Журналист сообщил о взрыве в Горловке, унесшем жизни 12 российских военных

В оккупированной Горловке (Донецкая область) на заводе "Энергомаш" произошел мощный взрыв, вследствие которого погибли 12 российских военных.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Телеграм.

По данным его источников, среди погибших оккупантов был майор вооруженных сил России.

Помимо этого, по словам Цаплиенко, взрыв уничтожил ЗРК "Оса-АКМ" и боеприпасы к нему. Сумма ущерба оценивается в $80 млн (2,28 млрд гривен).

Для расследования происшествия из Москвы прибыла следственная группа Генеральной прокуратуры РФ.

Журналист отмечает, что украинская сторона информацию проверяет.







"Оса-АКМ" - является модернизированной версией ЗРК "Оса", принят на вооружение в 1980 году. Предназначен для поражения вертолетов и самолетов на высоте до 5 км и расстоянии до 10 км.

Как сообщалось ранее, в ОРДЛО наблюдается рост панических настроений на фоне ситуации с коронавирусом.