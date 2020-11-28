Появились видео последствий масштабного пожара в ТЦ Харькова

В ночь на 28 ноября в Харькове произошел сильный пожар на территории ТЦ "Барабашово". Огонь разрушил 25 павильонов из 85.

"Сообщение о пожаре поступило в 02:39. Горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектной. Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить около 20 павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было", - сообщили в пресс-центре ГСЧС.

В сети появилось видео, как сейчас выглядит Барабошово.

На видео-кадрах видно как проходы между павильонами залиты водой. От некоторых из них остались только тёмные обугленные каркасы.

А так, горело Барабошово этой ночью.







Напомним, 15 ноября, на территории рынка Барабошово в Харькове был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти.