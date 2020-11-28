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Огонь сжирал все на пути: новое видео пожара в харьковском ТЦ, снятое очевидцем

Огонь сжирал все на пути: новое видео пожара в харьковском ТЦ, снятое очевидцем
17:44 Сегодня Телеграф

Появились новые кадры с места масштабного пожара в торговом центре Барабашово в Харькове, где огнем был уничтожен 21 павильон.

Их опубликовали в Telegram-канале ХС|Харьков.

На кадрах видно, что оранжевое пламя с большим количеством дыма крутит на ветру. В какой-то момент может показаться, что на месте возгорания волнами воздуха создается торнадо, который вот-вот накроет спасателя. В свою очередь, огнеборец, не собираясь сдаваться на милость стихии, пытается погасить его мощной струей воды из гидранта.

 

Напомним, ранее в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области сообщили, что с огнем на месте пожара ТЦ "Барабашово" борются 100 спасателей. Виновникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Также 15 ноября на территории рынка Барабошово в Харькове был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти.

 

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Все по теме:

Пожары, Харьков, Видео, ТЦ "Барабашово".

Автор:

Телеграф
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