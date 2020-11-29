Два пациента погибли на Львовщине из-за отсутствия света в больнице

Во Львовской области в результате отключения электричества была приостановлена работа аппаратов искусственной вентиляции легких, вследствие этого двое пациентов умерли. Инцидент произошел 27 ноября около 17 часов в городе Жовква.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Как рассказали в полиции, после отключения электричества в больнице не подключили к электросети электрогенератор, который должен был использоваться для обеспечения бесперебойного электропитания.

Из-за отсутствия электропитания кислород к пациентам не поступал. В результате скончались двое пациентов, которые были подключены к аппарату ИВЛ в реанимации – 66-летняя женщина и 61-летний мужчина.

По данному факту полиция возбудила уголовное производство по ч.2 ст.119 и ч.2 ст.367 УК Украины (убийство по неосторожности и служебная халатность).

Напомним, 12978 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников.