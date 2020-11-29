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Смерть пациентов в реанимации на Львовщине: открылись новые детали

Смерть пациентов в реанимации на Львовщине: открылись новые детали
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

После трагедии во Львовской области, унесшей жизни двух человек, в ОП и ЛОГА анонсировали "кадровые решения". Как сообщалось, вследствие отключения электричества в больнице города Жовква перестали работать аппараты ИВЛ, что повлекло за собой смерть подключенных к ним пациентов с COVID-19.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии Украинской правде заявил, что после отключения электричества, медикам пришлось делать вентиляцию легких вручную с помощью дыхательных мешков. Однако из-за тяжелого состояния пациентов, их усилия не принесли результата. 

Отмечается, что предусмотренные на такие случаи генераторы резервного питания не включились.  

Тимошенко назвал случившееся недопустимым, и отметил, что все больницы во время пандемии должны быть готовыми к подобным случаям. 

"Будем разбираться и делать кадровые выводы, в частности и на уровне райгосадминистрации", - сказал он. 

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что оба пациента имели двустороннюю пневмонию. Электричество в отделении отсутствовало с 17:50 до 19:10.  

При этом в больнице имеется два электрогенератора, предусмотренных на случаи аварийного отключения света. Один из них подключен к родильному отделению, а второй вовсе не был подключен к сети.

Как сообщалось за сутки в Украине зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев COVID-19.

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Все по теме:

Львовская область, Коронавирус, Жовква, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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