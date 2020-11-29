Смерть пациентов в реанимации на Львовщине: открылись новые детали

После трагедии во Львовской области, унесшей жизни двух человек, в ОП и ЛОГА анонсировали "кадровые решения". Как сообщалось, вследствие отключения электричества в больнице города Жовква перестали работать аппараты ИВЛ, что повлекло за собой смерть подключенных к ним пациентов с COVID-19.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии Украинской правде заявил, что после отключения электричества, медикам пришлось делать вентиляцию легких вручную с помощью дыхательных мешков. Однако из-за тяжелого состояния пациентов, их усилия не принесли результата.

Отмечается, что предусмотренные на такие случаи генераторы резервного питания не включились.

Тимошенко назвал случившееся недопустимым, и отметил, что все больницы во время пандемии должны быть готовыми к подобным случаям.

"Будем разбираться и делать кадровые выводы, в частности и на уровне райгосадминистрации", - сказал он.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что оба пациента имели двустороннюю пневмонию. Электричество в отделении отсутствовало с 17:50 до 19:10.

При этом в больнице имеется два электрогенератора, предусмотренных на случаи аварийного отключения света. Один из них подключен к родильному отделению, а второй вовсе не был подключен к сети.

Как сообщалось за сутки в Украине зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев COVID-19.