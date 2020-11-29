Коронавирусом заболели еще почти 13 тысяч украинцев

12978 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

▪️госпитализированы- 1561 человек;

▪️летальних случаев - 120;

▪️выздоровели - 4243 человека;

▪️-осуществлено тестирований в сутки - 49 180 (в том числе методом ПЦР - 39233, методом ИФА - 9947).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 722679 человек;

выздоровели - 339378 человек;

летальних случаев - 12213;

проведено ПЦР-тестов - 4502482.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев - 69018 случаев;

Винницкая область - 17 272 случая;

Волынская область - 23 905 случаев;

Днепропетровская область - 37 651 случай;

Донецкая область - 22602 случаи;

Житомирская область - 29 590 случаев;

Закарпатская область - 23 065 случаев;

Запорожская область - 30 150 случаев;

Ивано-Франковская область - 35 930 случаев;

Киевская область - 36 996 случаев;

Кировоградская область - 5085 случаев;

Луганская область - 6239 случаев;

Львовская область - 45 636 случаев;

Николаевская область - 18173 случаи;

Одесская область - 44 131 случай;

Полтавская область - 21 779 случаев;

Ровенская область - 30 807 случаев;

Сумская область - 28 185 случаев;

Тернопольская область - 27 662 случая;

Харьковская область - 55 221 случай;

Херсонская область - 10 009 случаев;

Хмельницкая область - 29 419 случаев;

Черкасская область - 22 529 случаев;

Черновицкая область - 33 512 случаев;

Черниговская область - 18 113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что локдаун в Украине будет введен на новогодние праздники.