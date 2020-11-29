Коронавирусом заболели еще почти 13 тысяч украинцев

12978 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников.
Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
▪️госпитализированы- 1561 человек;
▪️летальних случаев - 120;
▪️выздоровели - 4243 человека;
▪️-осуществлено тестирований в сутки - 49 180 (в том числе методом ПЦР - 39233, методом ИФА - 9947).
За все время пандемии в Украине:
Количество заболеваний в регионах:
м. Киев - 69018 случаев;
Винницкая область - 17 272 случая;
Волынская область - 23 905 случаев;
Днепропетровская область - 37 651 случай;
Донецкая область - 22602 случаи;
Житомирская область - 29 590 случаев;
Закарпатская область - 23 065 случаев;
Запорожская область - 30 150 случаев;
Ивано-Франковская область - 35 930 случаев;
Киевская область - 36 996 случаев;
Кировоградская область - 5085 случаев;
Луганская область - 6239 случаев;
Львовская область - 45 636 случаев;
Николаевская область - 18173 случаи;
Одесская область - 44 131 случай;
Полтавская область - 21 779 случаев;
Ровенская область - 30 807 случаев;
Сумская область - 28 185 случаев;
Тернопольская область - 27 662 случая;
Харьковская область - 55 221 случай;
Херсонская область - 10 009 случаев;
Хмельницкая область - 29 419 случаев;
Черкасская область - 22 529 случаев;
Черновицкая область - 33 512 случаев;
Черниговская область - 18 113 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что локдаун в Украине будет введен на новогодние праздники.