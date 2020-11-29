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В Черновцах проходит второй тур выборов мэра: появились данные о явке и нарушениях

В Черновцах проходит второй тур выборов мэра: появились данные о явке и нарушениях
Обновлено 14:17 Сегодня Телеграф

В Черновцах  29 ноября проходит второй тур выборов мэра.  По состоянию на 12.00 в Черновцах явка избирателей на участках во втором туре выборов городского головы составляет 6,5%.

Об этом в видеострими в Facebook сообщила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"То есть, явка не является высокой, но и не очень низкая. Тем не менее, она имеет место в таких объемах", - сказала Айвазовская.

 

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Кроме того, представители гражданской сети "ОПОРА" начали фиксировать первые нарушения на избирательных участках города.

Так, на одном избирательном участке члены участковой избирательной комиссии заполнили протокол подсчета голосов. Они вписали в протокол фамилии и подписи членов УИК. Наблюдатели вызвали полицию

На некоторых участках зафиксировали ненадлежащее материально-техническое обеспечение: недостаточное количество стационарных и переносных избирательных ящиков, размещение кабинки одновременно для людей с инвалидностью и с подозрением на вирусные заболевания.

На одном из участков зафиксировали факт присутствия представительниц экзит-пола непосредственно на избирательном участке, при этом присутствовала и полиция. По их словам, им позволила председатель участковой избирательной комиссии. После того как наблюдатель обратился в полицию, все посторонние лица вышли из помещения.

Напомним, что в воскресенье, 22 ноября, в одиннадцати городах Украины прошел второй тур местных выборов. 

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Черновцы, Местные выборы.

Автор:

Телеграф
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