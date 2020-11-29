В Черновцах проходит второй тур выборов мэра: появились данные о явке и нарушениях

В Черновцах 29 ноября проходит второй тур выборов мэра. По состоянию на 12.00 в Черновцах явка избирателей на участках во втором туре выборов городского головы составляет 6,5%.

Об этом в видеострими в Facebook сообщила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"То есть, явка не является высокой, но и не очень низкая. Тем не менее, она имеет место в таких объемах", - сказала Айвазовская.

Кроме того, представители гражданской сети "ОПОРА" начали фиксировать первые нарушения на избирательных участках города.

Так, на одном избирательном участке члены участковой избирательной комиссии заполнили протокол подсчета голосов. Они вписали в протокол фамилии и подписи членов УИК. Наблюдатели вызвали полицию

На некоторых участках зафиксировали ненадлежащее материально-техническое обеспечение: недостаточное количество стационарных и переносных избирательных ящиков, размещение кабинки одновременно для людей с инвалидностью и с подозрением на вирусные заболевания.

На одном из участков зафиксировали факт присутствия представительниц экзит-пола непосредственно на избирательном участке, при этом присутствовала и полиция. По их словам, им позволила председатель участковой избирательной комиссии. После того как наблюдатель обратился в полицию, все посторонние лица вышли из помещения.

Напомним, что в воскресенье, 22 ноября, в одиннадцати городах Украины прошел второй тур местных выборов.