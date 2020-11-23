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Кто побеждает во втором туре местных выборов в Украине: предварительные итоги по городам
Кто побеждает во втором туре местных выборов в Украине: предварительные итоги по городам
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Кто побеждает во втором туре местных выборов в Украине: предварительные итоги по городам

Кто побеждает во втором туре местных выборов в Украине: предварительные итоги по городам
08:08 Сегодня Телеграф

22 ноября прошел второй тур местных выборов в 11 городах Украины. Таким образом появились первые результаты экзитполов по городам.

Днепр

  • Борис Филатов – 78,75%;
  • Загид Краснов – 18,25%.

Черкассы

  • Анатолий Бондаренко, "За майбутне", – 54,25%,
  • Виктор Евпак – 45,75%.

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Славянск

  • Вадим Лях,  "Оппозиционный блок", – 58,8%,
  • Павел Придворов, "Оппозиционная платформа – За жизнь", – 41,2%.

Полтава

  • Александр Мамай – 52,81%,
  • Сергей Иващенко – 47,19%.

Бердянск

  • Валерий Баранов, "За майбутнє" – 51,42%,
  • Александр Свидло, "ОПЗЖ" – 48,56%.

Львов

  • Андрей Садовой – 62,3%,
  • Олег Синютка – 37,7%.

Николаев

  • Александр Сенкевич – 61,6%.
  • Владислав Чайка – 38,4%.

Ужгород

  • Богдан Андриив – примерно 53%,
  • Виктор Щадей – примерно 47%.

Экзит пол не проводился, результаты предварительные.

Ровно

  • Виктор Шакирзян, "Ровно вместе" – 50,94%,
  • Александр Третьяк, "ЕС" – 46,03%.

Никополь

  • Александр Саюк, "За будущее" – 55%,
  • Руслан Олейник, "Слуга народа" – 41%. 

Стоит отметить, что на второй тур выборов пришло чуть меньше трети избирателей.

Читайте также в материале "Телеграфа": Как проходил второй тур местных выборов в Украине.

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Все по теме:

Украина, Выборы, Местные выборы 2020.

Автор:

Телеграф
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