Кто побеждает во втором туре местных выборов в Украине: предварительные итоги по городам

22 ноября прошел второй тур местных выборов в 11 городах Украины. Таким образом появились первые результаты экзитполов по городам.
Днепр
- Борис Филатов – 78,75%;
- Загид Краснов – 18,25%.
Черкассы
- Анатолий Бондаренко, "За майбутне", – 54,25%,
- Виктор Евпак – 45,75%.
Славянск
- Вадим Лях, "Оппозиционный блок", – 58,8%,
- Павел Придворов, "Оппозиционная платформа – За жизнь", – 41,2%.
Полтава
- Александр Мамай – 52,81%,
- Сергей Иващенко – 47,19%.
Бердянск
- Валерий Баранов, "За майбутнє" – 51,42%,
- Александр Свидло, "ОПЗЖ" – 48,56%.
Львов
- Андрей Садовой – 62,3%,
- Олег Синютка – 37,7%.
Николаев
- Александр Сенкевич – 61,6%.
- Владислав Чайка – 38,4%.
Ужгород
- Богдан Андриив – примерно 53%,
- Виктор Щадей – примерно 47%.
Экзит пол не проводился, результаты предварительные.
Ровно
- Виктор Шакирзян, "Ровно вместе" – 50,94%,
- Александр Третьяк, "ЕС" – 46,03%.
Никополь
- Александр Саюк, "За будущее" – 55%,
- Руслан Олейник, "Слуга народа" – 41%.
Стоит отметить, что на второй тур выборов пришло чуть меньше трети избирателей.
Читайте также в материале "Телеграфа": Как проходил второй тур местных выборов в Украине.