Кто побеждает во втором туре местных выборов в Украине: предварительные итоги по городам

22 ноября прошел второй тур местных выборов в 11 городах Украины. Таким образом появились первые результаты экзитполов по городам.

Днепр

Борис Филатов – 78,75%;

Загид Краснов – 18,25%.

Черкассы

Анатолий Бондаренко, "За майбутне", – 54,25%,

Виктор Евпак – 45,75%.

Славянск

Вадим Лях, "Оппозиционный блок", – 58,8%,

Павел Придворов, "Оппозиционная платформа – За жизнь", – 41,2%.

Полтава

Александр Мамай – 52,81%,

Сергей Иващенко – 47,19%.

Бердянск

Валерий Баранов, "За майбутнє" – 51,42%,

Александр Свидло, "ОПЗЖ" – 48,56%.

Львов

Андрей Садовой – 62,3%,

Олег Синютка – 37,7%.

Николаев

Александр Сенкевич – 61,6%.

Владислав Чайка – 38,4%.

Ужгород

Богдан Андриив – примерно 53%,

Виктор Щадей – примерно 47%.

Экзит пол не проводился, результаты предварительные.

Ровно

Виктор Шакирзян, "Ровно вместе" – 50,94%,

Александр Третьяк, "ЕС" – 46,03%.

Никополь

Александр Саюк, "За будущее" – 55%,

Руслан Олейник, "Слуга народа" – 41%.

Стоит отметить, что на второй тур выборов пришло чуть меньше трети избирателей.

Читайте также в материале "Телеграфа": Как проходил второй тур местных выборов в Украине.