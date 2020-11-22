Второй тур местных выборов: в ЦИК назвали явку

В Украине 22 ноября в ряде городов прошел второй тур местных выборов.

После завершения голосования, Центральная избирательная комиссия озвучила данные по явке избирателей.

"Средняя явка на выборах городских глав составила почти 30% (29,53%)", - отмечается на странице ЦИК в Facebook.

Самой низкой была явка в Днепре - почти 24%, а наиболее активно голосовали жители Бердянска, там свой голос отдали более 39% избирателей.

Центризбирком также обнародовал данные по городам:

Днепр - 23,93%

Никополь - 24,20%

Славянск - 32,40%

Ужгород - 27,94%

Бердянск - 39,23%

Львов - 38,94%

Дрогобич - 30,21%

Николаев - 28,40%

Полтава 25,52%

Ровно 30,35%

Черкассы 26,02%

По данным экзитполов, действующие мэры Днепра, Львова и Черкасс опережают своих оппонентов.

Как сообщалось ранее, под Бердянском автомобиль наблюдателей ОПОРА слетел с дороги, вследствие чего травмы получили три человека.