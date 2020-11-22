Второй тур местных выборов: в ЦИК назвали явку

В Украине 22 ноября в ряде городов прошел второй тур местных выборов.
После завершения голосования, Центральная избирательная комиссия озвучила данные по явке избирателей.
"Средняя явка на выборах городских глав составила почти 30% (29,53%)", - отмечается на странице ЦИК в Facebook.
Самой низкой была явка в Днепре - почти 24%, а наиболее активно голосовали жители Бердянска, там свой голос отдали более 39% избирателей.
Центризбирком также обнародовал данные по городам:
По данным экзитполов, действующие мэры Днепра, Львова и Черкасс опережают своих оппонентов.
Как сообщалось ранее, под Бердянском автомобиль наблюдателей ОПОРА слетел с дороги, вследствие чего травмы получили три человека.