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Второй тур местных выборов: в ЦИК назвали явку

Второй тур местных выборов: в ЦИК назвали явку
Обновлено 22:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Украине 22 ноября в ряде городов прошел второй тур местных выборов. 

После завершения голосования, Центральная избирательная комиссия озвучила данные по явке избирателей. 

"Средняя явка на выборах городских глав составила почти 30% (29,53%)", - отмечается на странице ЦИК в Facebook.

Самой низкой была явка в Днепре - почти 24%, а наиболее активно голосовали жители Бердянска, там свой голос отдали более 39% избирателей. 

Центризбирком также обнародовал данные по городам:

  • Днепр - 23,93%
  • Никополь - 24,20%
  • Славянск - 32,40%
  • Ужгород - 27,94%
  • Бердянск - 39,23%
  • Львов - 38,94%
  • Дрогобич - 30,21%
  • Николаев - 28,40%
  • Полтава 25,52%
  • Ровно 30,35%
  • Черкассы 26,02%

По данным экзитполов, действующие мэры Днепра, Львова и Черкасс опережают своих оппонентов

Как сообщалось ранее, под Бердянском автомобиль наблюдателей ОПОРА слетел с дороги, вследствие чего травмы получили три человека.

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Выборы, ЦИК.

Автор:

Телеграф
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