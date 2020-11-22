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В 11 городах Украины прошел второй тур местных выборов: кто побеждает

В 11 городах Украины прошел второй тур местных выборов: кто побеждает
Обновлено 20:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В воскресенье, 22 ноября, в одиннадцати городах Украины прошел второй тур местных выборов

Как сообщает глава сети ОПОРА Ольга Айвазовская, по состоянию на 20:00 было зафиксировано 220 нарушений. 

По ее словам, одним из типичных нарушений было фотографирование бюллетеня. А наиболее систематически это случалось в Днепре. 

Согласно сообщениям Нацполиции, нарушители, которые фотографировали свои бюллетени обнаружены в Черкассах и Днепре, а во Львове открыли дело из-за того, что комиссия подписала протокол о подсчете голосов до того, как завершился процесс волеизъявления. 

Согласно данным ЦИК, по состоянию на 13:00 средняя явка составляла 12,7%.

Тем временем в сети начали появляться первые экзитполы.

Во Львове побеждает действующий глава города Андрей Садовый. 

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обходит своего оппонента Виктора Евпака.

Также, скорее всего, свой пост сохранит и действующий глава Днепра Борис Филатов

Как сообщалось ранее, под Бердянском произошло ДТП с участием членов ОПОРА, которые направлялись на избирательный участок.

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Все по теме:

Украина, Выборы, Львов, Черкассы, Днепр.

Автор:

Телеграф
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