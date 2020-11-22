Под Бердянском наблюдатели загремели в больницу, не доехав на участки: детали и фото

В день второго тура местных выборов в Украине под Бердянском произошло ДТП с участием членов ОПОРА, которые направлялись на избирательный участок.

Об этом рассказала украинская общественная деятельница, глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.

"Сегодняшнее утро началось с трагического сообщения об аварии, в которую попали три наших наблюдатели в 6 утра, направляясь к избирательным участкам Бердянска Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла в связи с погодными условиями, гололедицей и состоянием дороги.

"Двое коллег получили телесные повреждения в виде ссадины на теле, ушиб грудной клетки, сотрясение мозга. Водитель получил телесные повреждения в виде компрессионного перелома 12 позвонка и ушиб грудной клетки", - добавила Айвазовская.

Примечательно, что все пострадавшие использовали ремни безопасности.

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