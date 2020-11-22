Чудом обошлось без жертв: водитель снес еще одну остановку в Киеве (фото и видео)

Утром 22 ноября в Киеве произошло серьезное ДТП. Водитель легкового автомобиля вылетел с дороги и сбил остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"На проспекте Валерия Лобановского водитель Chevrolet (#CB0437CA) не справился с управлением своего авто, пролетел через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении.

К счастью, на остановке в это время никого не было и обошлось без жертв.

Отмечается, что другие водители сразу бросились к водителю, который был в бессознательном состоянии, вытащили его из машины, оказали первую помощь и передали врачам скорой.

Они ликвидировали небольшое возгорание под капотом автомобиля.

Похожая ситуация произошла 13 ноября. Водитель такси Uber вылетел на тротуар и врезался в киоск, в результате чего погиб один человек, еще трое человек травмированы.