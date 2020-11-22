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Водитель был без сознания: появились новые детали и фото с места ДТП на остановке в Киеве

Водитель был без сознания: появились новые детали и фото с места ДТП на остановке в Киеве
Обновлено 15:24 Сегодня Телеграф Фото: dtp.kiev.ua

В сети появились новые фото с места ДТП в Киеве на проспекте Лобановского

Снимками делится Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

"Автомобиль Chevrolet вылетел с дороги в остановку общественного транспорта, водитель некоторое время был без сознания. К счастью, пешеходов в момент столкновения не было", - сказано в сообщении. 

Как отмечалось ранее, по предварительным данным водитель не справился с управлением из-за чего вылетел на остановку. 

Его бессознательное тело достали из машины другие водители, они же оказали первую помощь и передали его врачам "скорой". 

Ранее похожий инцидент случился 13 ноября в Киеве на Окружной. Тогда водитель Uber влетел на остановку и сбил группу людей. В итоге погибли два человека, еще двое получили травмы.   

А 10 ноября водитель "Toyota" сбил четырех человек на остановке в Одессе

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Киев, ДТП.

Автор:

Телеграф
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