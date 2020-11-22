Водитель был без сознания: появились новые детали и фото с места ДТП на остановке в Киеве

В сети появились новые фото с места ДТП в Киеве на проспекте Лобановского.

Снимками делится Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

"Автомобиль Chevrolet вылетел с дороги в остановку общественного транспорта, водитель некоторое время был без сознания. К счастью, пешеходов в момент столкновения не было", - сказано в сообщении.

Как отмечалось ранее, по предварительным данным водитель не справился с управлением из-за чего вылетел на остановку.

Его бессознательное тело достали из машины другие водители, они же оказали первую помощь и передали его врачам "скорой".

Ранее похожий инцидент случился 13 ноября в Киеве на Окружной. Тогда водитель Uber влетел на остановку и сбил группу людей. В итоге погибли два человека, еще двое получили травмы.

А 10 ноября водитель "Toyota" сбил четырех человек на остановке в Одессе.