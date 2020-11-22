Жителей Донбасса заманивают на выборы новеньким айфоном: что об этом известно

В воскресенье, 22 ноября, в одиннадцати городах Украины проходит второй тур местных выборов.

Чтобы повысить интерес к выборам и увеличить процент явки на избирательных участках, в Славянске запустили интересный конкурс. Проголосовавшие на выборах жители города смогут поучаствовать в розыгрыше нового iPhone 12.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Этот конкурс запустила общественная организация "Платформа Инициатив "Теплица".

Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в конкурсе:

1. Придти на избирательный участок

2. Поставить отметку в бюллетене напротив своего кандидата

3. Кинуть бюллетень в избирательную урну

4. Сделать селфи рядом с урной

5. Опубликовать фото у себя в Instagram или Facebook c хештегом #Славянсквыбирает

Уточняется, что фото нужно делать без бюллетеня.

ОПОРА на участках и в соцсетях уже фиксирует желающих сфотографироваться у ящиков.

Отметим, что имя победителя будет известно уже в понедельник, 23 ноября.