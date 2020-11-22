Жителей Донбасса заманивают на выборы новеньким айфоном: что об этом известно

В воскресенье, 22 ноября, в одиннадцати городах Украины проходит второй тур местных выборов.
Чтобы повысить интерес к выборам и увеличить процент явки на избирательных участках, в Славянске запустили интересный конкурс. Проголосовавшие на выборах жители города смогут поучаствовать в розыгрыше нового iPhone 12.
Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
Этот конкурс запустила общественная организация "Платформа Инициатив "Теплица".
Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в конкурсе:
1. Придти на избирательный участок
2. Поставить отметку в бюллетене напротив своего кандидата
3. Кинуть бюллетень в избирательную урну
4. Сделать селфи рядом с урной
5. Опубликовать фото у себя в Instagram или Facebook c хештегом #Славянсквыбирает
Уточняется, что фото нужно делать без бюллетеня.
ОПОРА на участках и в соцсетях уже фиксирует желающих сфотографироваться у ящиков.
Отметим, что имя победителя будет известно уже в понедельник, 23 ноября.