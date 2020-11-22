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Во Львове, Днепре и еще 9 городах Украины сегодня пройдет второй тур выборов

Во Львове, Днепре и еще 9 городах Украины сегодня пройдет второй тур выборов
06:01 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В одиннадцати украинских городах в воскресенье, 22 ноября, будут избирать глав госадминистраций.

Традиционно все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Повторное голосование назначается в случае, если в первом туре ни один из кандидатов на пост мэра не набрал 50%+1 голос избирателей.

Где будет проходить второй тур выборов 22 ноября:

Днепр: за место мэра здесь будут бороться действующий глава Борис Филатов от партии "Пропозиция" и Загид Краснов от "Громадской силы";

Львов: действующий мэр Андрей Садовой от партии "Самопомич" и Олег Синютка от "Европейской солидарности";

Николаев: действующий мэр Александр Сенкевич от "Пропозиции" и Владислав Чайка от ОПЗЖ;

Полтава: Александр Мамай из партии "За майбутнє" и Сергей Иващенко от "Слуги народа".

Ужгород: действующий мэр Богдан Андреев (самовыдвиженец) и Виктор Щадей от "Слуги народа";

Ровно: Виктор Шакирзян от "Ровно вместе" и Александр Третьяк от "Европейской солидарности";

Черкассы: действующий мэр Анатолий Бондаренко от партии "За будущее" и Виктор Евпак ("Голос");

Бердянск, Запорожская область: Александр Свидло от ОПЗЖ и Валерий Баранов от партии "За будущее";

Дрогобыч, Львовская область: самовыдвиженцы Тарас Кучма и Андрей Веселый;

Никополь, Днепропетровская область: Александр Саюк от партии "За будущее" и Руслан Олийнык от "Слуги народа";

Славянск, Донецкая область: Павел Придворов от ОПЗЖ и Вадим Лях от "Оппозиционного блока".

Мэр Кривого Рога Вилкул отказался участвовать во втором туре выборов

В ЦИК напомнили о правилах безопасности во время голосования на выборах:

  • Маска + личная ручка;
  • Дистанция;
  • Отдельная кабинка, если у вас признаки заболевания.

Напомним, что на прошлой неделе второй тур местных выборов состоялся в семи городах Украины: Луцк, Одесса, Сумы, Херсон, Краматорск, Каменец-Подольский (Хмельницкая область) и Украинка (Киевская область).

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Все по теме:

Украина, Выборы, Карантин, Местные выборы.

Автор:

Телеграф
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