Низкая явка и нарушения на каждом пятом участке: как прошли первые часы местных выборов в Украине

В воскресенье, 22 ноября, в одиннадцати городах Украины избирают новых глав госадминистраций. Процент нарушений во время проведения выборов сравнительно небольшой.

Об этом рассказала пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

"Наблюдение ОПОРЫ свидетельствует, что первые часы повторного голосования в 11 городах Украины проходят с соблюдением ключевых законодательных норм. Однако были зафиксированы отдельные незначительные процедурные нарушения на 22,08% УИК (погрешность 5,26%), но на 0,42% УИК фиксируются единичные, но серьезные нарушения", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 явка избирателей оказалась выше, чем на прошлой неделе, 15 ноября, но на 3% ниже, чем в первом туре.

"Во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах в 12:00 составила 9,7% (погрешность составляет 0,5%)", - рассказали активисты.

В ОПОРЕ напомнили, что в день выборов и за день до этого любая агитация запрещена. Однако не все кандидаты придерживаются правил. К примеру, на кандидата на должность мэра Ужгорода Богдан Андриива зафиксировали 8 рекламных постов.

Кандидат на должность городского головы Черкасс от партии "Голос" Виктор Евпак продолжает транслировать рекламное сообщение, запущенное еще 24 сентября. На официальной странице политической партии "За будущее", в котором содержится интервью его соперника и действующего мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

Кроме того, на одном из избирательных участков Черкассах зафиксировали серьезное нарушение - мужчина пытался сфотографировать бюллетень. В дело вмешалась полиция.

В Ужгороде полиция открыла уголовное производство по факту нарушения избирательного законодательства. Член УИК выдала бюллетень для голосования избирателю, который не предоставил необходимых документов. Нарушительнице грозит грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В Николаеве и Ужгороде были зафиксированы попытки не пустить наблюдателей в помещение участка. Во Львове и Днепре избиратели пытались сфотографировать бюллетень.

Во Львове на утреннем заседании секретарь участковой избирательной комиссии вычеркнула ручкой из списка избирателей трех человек, которые должны проголосовать на этой УИК. Члены комиссии рассказали, что комиссия получила сообщение из Государственного реестра избирателей об изъятии этих избирателей. Также на двух участках во Львове члены комиссий не вели протокол на утреннем заседании.

Львовским правохранителям сообщили, что на одном из участков отдельные члены комиссии УИК подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанного протокола.

В Дрогобыче Львовской области зафиксировали два автобуса с около 100 молодыми. Полиция провела проверку и установила личности этих людей.

Они рассказали, что планируют охранять избирательные участки и являются журналистами. СМИ, которое они представляют, зарегистрировано в Запорожской области.

В Полтаве в день второго тура выборов на мобильные телефоны членов УИК поступали SMS с призывом не идти на выборы. Такое же сообщение получил и один из избирателей.

В Днепре по состоянию на 12:00 в полицию поступило 50 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса. Подавляющее большинство зарегистрированных сообщений касалась фотографирования бюллетеней.