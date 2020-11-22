Вылетели с дороги и перевернулись: что известно о состоянии пострадавших в ДТП под Бердянском наблюдателей

Утром воскресенья, 22 ноября, на трассе Одесса-Новоазовск автомобиль наблюдателей сети "ОПОРА" слетел с дороги, в следствие чего три человека получили травмы.

В пресс-службе Нацполиции Запорожской области рассказали детали.

"Установлено, что водитель автомобиля "Volkswagen" 1981 года, не справился с управлением, выехал на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после аварии водитель и двое его пассажиров получили телесные повреждения, но их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины и начали досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, в Киеве автомобиль влетел в остановку общественного транспорта на проспекте Лобановского.