Все вокруг белым бело: появились новые фото снега на западе Украины

В воскресенье, 29 ноября, в западную часть Украины пришла настоящая зима. Пользователи сети обнародовали фотографии заснеженных территорий из Ровенской и Львовской областей.

Фотографии с метеостанции города Сарны показали в группе "Погода Ровно" в Фейсбук.

"Метеостанция Сарны. Сегодня выпал первый снег. Настоящий снег. 29 ноября 2020. 10:00 утра", - написал пользователь сети Игорь Клубук.

Также фотографиями первого снега поделились и жители Ивано-Франковска.

Зима также пришла и во Львовскую область, фото и видео оттуда опубликованы в Инстаграм.

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Как сообщалось ранее, в Украине в последние дни осени будет сохраняться преимущественно облачная погода, а местами ожидается дождь и мокрый снег.

В восточных и южных областях температура воздуха может подняться до +9 градусов по Цельсию.