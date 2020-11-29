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Все вокруг белым бело: появились новые фото снега на западе Украины

Все вокруг белым бело: появились новые фото снега на западе Украины
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В воскресенье, 29 ноября, в западную часть Украины пришла настоящая зима. Пользователи сети обнародовали фотографии заснеженных территорий из Ровенской и Львовской областей.

Фотографии с метеостанции города Сарны показали в группе "Погода Ровно" в Фейсбук. 

"Метеостанция Сарны. Сегодня выпал первый снег. Настоящий снег. 29 ноября 2020. 10:00 утра", - написал пользователь сети Игорь Клубук. 

Также фотографиями первого снега поделились и жители Ивано-Франковска.

Зима также пришла и во Львовскую область, фото и видео оттуда опубликованы в Инстаграм.

 
 
 
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Публикация от Марія (@violimood)

 

 
 
 
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Публикация от Александр Новаковский (@novakovskiy78)

 

Как сообщалось ранее, в Украине в последние дни осени будет сохраняться преимущественно облачная погода, а местами ожидается дождь и мокрый снег

В восточных и южных областях температура воздуха может подняться до +9 градусов по Цельсию. 

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Все по теме:

Львовская область, Погода, Ровенская область, Ивано-Франковская область, Снег.

Автор:

Телеграф
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