Пассажир угнал такси и насмерть разбился во время побега (фото)

Клиент черниговского таксиста завладел его автомобилем «Renault Kangoo» вечером, 28 ноября. Правоохранители ввели план «Перехват».

Об этом сообщает пресс служба полиции Черниговской области.

Через несколько часов наряд полиции заметил этот авто на выезде из Чернигова. На требование остановиться водитель не реагировал. Наоборот, он продолжал движение на большой скорости.

В пгт Михайло-Коцюбинское Черниговского района правонарушитель не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Полицейские установили личность водителя, им оказался черниговец 1987 года рождения.

Сейчас идет расследование в рамках части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное заволодння транспортным средством.

Напомним, 28 ноября, водитель такси уснул за рулем во время движения по Кловскому спуску в Киеве, из-за чего врезался в припаркованный автомобиль.