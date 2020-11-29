Около сотни посетителей и все без масок: ночной клуб во Львове "забил" на карантин выходного дня (фото)

Во Львове полицейские остановили работу ночного клуба, проигнорировавшего карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

"29 ноября во время отработки сотрудники Лычаковского отдела полиции обнаружили, что на улице Петрушевича во Львове, несмотря на "карантин выходного дня", работает ночной клуб", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что в заведении находилось около сотни человек, все они находились в здании без средств индивидуальной защиты.

Клуб работал за "закрытыми дверьми", попасть внутрь можно было лишь по предварительной заявке.

Работа клуба остановлена, личности всех присутствовавших установлены.

"По факту следователи Лычаковского отдела полиции по процессуального руководства Львовской местной прокуратуры № 1 открыли уголовное производство ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 29 ноября в Украине зафиксировали более 722 тысяч случаев COVID-19.