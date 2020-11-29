Владелец развлекательного центра устроил пьяное ДТП в Ужгороде (фото, видео)

В Ужгороде пьяный владелец развлекательного центра попал в ДТП возле ТЦ "Токио" и пытался скрыться.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"На своей Toyota он на скорости не справился с управлением и вылетел на круг кольцевого движения. После этого мужчину ловили по улице, чтобы он таки дождался полицию", - сказано в сообщении.

Также в сети появились фотографии с места происшествия.

Как сообщалось ранее, в Чернигове мужчина угнал автомобиль у таксиста. В попытках уйти от погони, он не справился с управлением и въехал в дерево, отчего погиб на месте.