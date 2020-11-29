Скачать
Воскресенье, 29.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные события недели: угроза новогоднего локдауна, арест известного фотографа и смерть Марадоны
Главные события недели: угроза новогоднего локдауна, арест известного фотографа и смерть Марадоны
Планы правительства ввести "интеллектуальный" локдаун наделали шуму в сети
Планы правительства ввести "интеллектуальный" локдаун наделали шуму в сети
Стала известна официальная причина смерти Шона Коннери
Стала известна официальная причина смерти Шона Коннери
УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины 29 ноября (видео)
УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины 29 ноября (видео)

Владелец развлекательного центра устроил пьяное ДТП в Ужгороде (фото, видео)

Владелец развлекательного центра устроил пьяное ДТП в Ужгороде (фото, видео)
Обновлено 22:43 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Ужгороде пьяный владелец развлекательного центра попал в ДТП возле ТЦ "Токио" и пытался скрыться. 

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Телеграм-канале

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

"На своей Toyota он на скорости не справился с управлением и вылетел на круг кольцевого движения. После этого мужчину ловили по улице, чтобы он таки дождался полицию", - сказано в сообщении. 

Также в сети появились фотографии с места происшествия. 

Как сообщалось ранее, в Чернигове мужчина угнал автомобиль у таксиста. В попытках уйти от погони, он не справился с управлением и въехал в дерево, отчего погиб на месте. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Ужгород, Закарпатская область.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия уйдет из Крыма и Донбасса и потеряет часть своих регионов: экс-советник Путина дал прогноз
02 В Украине могут ввести «интеллектуальный» локдаун: Арахамия раскрыл детали
03 Вы работаете на вражеском канале: журналистка NewsOne оказалась в центре скандала (видео)
04 В ОАЭ взорвали четыре небоскреба за 10 секунд (видео)
05 Скандального фотографа Ктиторчука, подозреваемого в педофилии, арестовали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 29 ноября: &quot;интеллектуальный&quot; локдаун, трагедия в Жовкве и бой Тайсона
Итоги 29 ноября: "интеллектуальный" локдаун, трагедия в Жовкве и бой Тайсона
Второй тур выборов в Черновцах: появились результаты экзитполов
Второй тур выборов в Черновцах: появились результаты экзитполов
Коронавирус убил корреспондента &quot;Радіо Свобода&quot;
Коронавирус убил корреспондента "Радіо Свобода"
Каждый раз новая роль: на белорусском ТВ разоблачили ярую фанатку Лукашенко (фото, видео)
Каждый раз новая роль: на белорусском ТВ разоблачили ярую фанатку Лукашенко (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь